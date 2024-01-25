пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:24
пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29
Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:29
Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:14
Re: Клуб 200К - Теребеньки
обменки на выходные снова отросли в ситуации неопределенности. 38.4 сдать новый можно кто рассчитывает, что хуже не будет.
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