Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:24
пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:29
vitaliiangel написав:
пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
так они продают 37.9 онлайн. Где такие курсы?
Proofy
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:29
Proofy написав: vitaliiangel написав:
пивденный - ванга года, то наливал всем па 38 сейчас покупает обратно по 38,15
наверное к росту? а 38 было к падению.
так они продают 37.9 онлайн. Где такие курсы?
https://bank.com.ua/ru
vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:14
обменки на выходные снова отросли в ситуации неопределенности. 38.4 сдать новый можно кто рассчитывает, что хуже не будет.
Proofy
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 18:00
Proofy В понедельник курс будет меньше, я думаю) Очередной загончик на выходные
Andrey2512
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:35
Andrey2512 написав: Proofy
В понедельник курс будет меньше, я думаю) Очередной загончик на выходные
можете сыграть на этом, отнести валюту в обменку, 50коп неплохой навар
Proofy
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 19:52
Andrey2512 написав:
В понедельник курс будет меньше, я думаю) Очередной загончик на выходные
"а'чьо,б^я,єсли'нєт?"
думаю, просто кончились те вагон и маленькие тележки синей налички, которые доехали до банков числа с 8го.
На очереди следующий аналогичный акт марлезонского балета
flysoulfly
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:27
flysoulfly написав:
На очереди следующий аналогичный акт марлезонского балета
паникёры должны набрать жира и раслабиться. Без этих 2х условий новой ракеты не будет. Рынок конечно щупает, готовы ли паникёры снова кинуться к кассам. Мой ответ нет. Не с чем. Не время. В аккорде, тас, альянсе сегодня в кассе синий, бери сколько хочешь БЕЗ ЗАКАЗА. Если еще в ощад и сенс будет синий тогда вообще 100% что ракета пока отменяется.
vitaliiangel
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