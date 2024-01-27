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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 01:21

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:На очереди следующий аналогичный акт марлезонского балета
паникёры должны набрать жира и раслабиться. Без этих 2х условий новой ракеты не будет. Рынок конечно щупает, готовы ли паникёры снова кинуться к кассам. Мой ответ нет. Не с чем. Не время

ракета пока отменяется.

та какая ракета :shock: :?
вопрос стоИт так: это до сих пор боковик такой сейчас?
или потихооонечку вверх каждый день поползут все?
или наоборот, в последних числах месяца внииииз, как бывало много раз раньше?
flysoulfly
 
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