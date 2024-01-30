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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 січ, 2024 10:36
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Как и у аккорда. Подхожу к кассе спрашиваю синий есть? да есть. Говорю я сейчас сделаю онлайн обмен и сниму, в ответ для онлайн обмена у нас 96й. Дичь. Занавес.
слово "акорд" переводится "согласие"
Все правильно, надо прийти в согласие с ним. Мне звонили и говорили приходите, есть белые нормальные.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:34
где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают,
та и то - "гривнинет"
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:44
flysoulfly написав:
где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают,
та и то - "гривнинет"
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 29 січ, 2024 12:40
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают,
та и то - "гривнинет"
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
но 38.20"гривнинет"
зато Полтавабанк продают отличный мотлох по 38.10 и берут его же по 38.05
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 січ, 2024 13:23
vitaliiangel написав:
Кстати к вопросу кто создаёт дискриминацию по годам. Клиент не может сдать в кассу синий дороже, чем курс приёма.
Тут всё верно, никакой дискриминации: клиенту же в кассе все цвета по одинаковой цене продают
А что не всегда синий могут предложить - так и клиенты не всегда синий продают. Так что сплошное согласие и благорастворение воздухов.
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moveton
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Додано: Пон 29 січ, 2024 13:32
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают,
та и то - "гривнинет"
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
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Proofy
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Додано: Пон 29 січ, 2024 14:06
Proofy написав: vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают,
та и то - "гривнинет"
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
Пивень пока в продолжение роста не очень верит - продажа еще минус 10 коп
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:00
Proofy написав: vitaliiangel написав:
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
Хтось писав що обмінки під час росту оновлюються швидше за банки.
В реалі навпаки, банки ростуть, обмінки - ні
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 29 січ, 2024 20:38
vitaliiangel написав: moveton написав:
Уверен, что те же самые божественные машинки два года назад 1996й год пропускали аж бегом.
году кажется в 2015 или 2016 принес я в мегабанк
5 куе на депозит, кассир вернула больше 1 куе без какой либо машинки "бо светятся" было её объяснение. Проблема не новая, позже она мимикрировала в проблему 96.
Вот банк и ликвидировали чтобы не сильно умничал.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 22:46
sergey_sryvkin написав: Proofy написав: vitaliiangel написав:
самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
Хтось писав що обмінки під час росту оновлюються швидше за банки.
В реалі навпаки, банки ростуть, обмінки - ні
Так нет роста никакого, вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
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Proofy
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