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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 10:36

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:Как и у аккорда. Подхожу к кассе спрашиваю синий есть? да есть. Говорю я сейчас сделаю онлайн обмен и сниму, в ответ для онлайн обмена у нас 96й. Дичь. Занавес.
слово "акорд" переводится "согласие"
Все правильно, надо прийти в согласие с ним. Мне звонили и говорили приходите, есть белые нормальные.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:34

где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают, :mrgreen: та и то - "гривнинет"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:44

  flysoulfly написав:где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают, :mrgreen: та и то - "гривнинет"

самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 12:40

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают, :mrgreen: та и то - "гривнинет"

самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.
но 38.20"гривнинет"

зато Полтавабанк продают отличный мотлох по 38.10 и берут его же по 38.05
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 13:23

  vitaliiangel написав:Кстати к вопросу кто создаёт дискриминацию по годам. Клиент не может сдать в кассу синий дороже, чем курс приёма.

Тут всё верно, никакой дискриминации: клиенту же в кассе все цвета по одинаковой цене продают :wink: А что не всегда синий могут предложить - так и клиенты не всегда синий продают. Так что сплошное согласие и благорастворение воздухов.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 13:32

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают, :mrgreen: та и то - "гривнинет"

самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.

создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 14:06

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:где-то тут видел, типа банко-многостанОчник Комсомолец - он жеж инсайдер, шото знает... Тася телилась,телилась, отдавалась всем на 50к по 37,95 и позже всех таки подняла продажу до 38,15 тогда, когда уже опты пошли вниииз и выше 38.20 не дают, :mrgreen: та и то - "гривнинет"

самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.

создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.
Пивень пока в продолжение роста не очень верит - продажа еще минус 10 коп
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:00

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.

создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.

Хтось писав що обмінки під час росту оновлюються швидше за банки.
В реалі навпаки, банки ростуть, обмінки - ні :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 20:38

  vitaliiangel написав:
  moveton написав:Уверен, что те же самые божественные машинки два года назад 1996й год пропускали аж бегом.
году кажется в 2015 или 2016 принес я в мегабанк 5 куе на депозит, кассир вернула больше 1 куе без какой либо машинки "бо светятся" было её объяснение. Проблема не новая, позже она мимикрировала в проблему 96.

Вот банк и ликвидировали чтобы не сильно умничал. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 22:46

  sergey_sryvkin написав:
  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:самый низкий курс продажи в банках 38,15
межбанк торгуется на 10 коп дороже тяпницы.

создали неопределенность, вчера отнес немного в обменку, теперь не знаю что делать. Кеды ноги жмут.

Хтось писав що обмінки під час росту оновлюються швидше за банки.
В реалі навпаки, банки ростуть, обмінки - ні :)
Так нет роста никакого, вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
Proofy
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