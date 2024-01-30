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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:28

  Proofy написав:вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
будет такая возня,
будет такая веснä
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 23:57

  flysoulfly написав:
  Proofy написав:вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
будет такая возня,
будет такая веснä

стрельнет так что офигеете. Нет у паникеров пока денег покупать доллар по 40. Как только появятся, валюта сразу же пропадёт во всех кассах и курс будет расти по 10коп в час.
vitaliiangel
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