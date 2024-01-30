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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 29 січ, 2024 23:28
Proofy написав:
вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
будет такая возня,
будет такая веснä
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flysoulfly
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Додано: Пон 29 січ, 2024 23:57
flysoulfly написав: Proofy написав:
вялые движения мертвой кошки. Думаю такая возня и дальше будет.
будет такая возня,
будет такая веснä
стрельнет так что офигеете. Нет у паникеров пока денег покупать доллар по 40. Как только появятся, валюта сразу же пропадёт во всех кассах и курс будет расти по 10коп в час.
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