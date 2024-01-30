стрельнет так что офигеете. Нет у паникеров пока денег покупать доллар по 40. Как только появятся, валюта сразу же пропадёт во всех кассах и курс будет расти по 10коп в час.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 23:57
стрельнет так что офигеете. Нет у паникеров пока денег покупать доллар по 40. Как только появятся, валюта сразу же пропадёт во всех кассах и курс будет расти по 10коп в час.
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:13
Это будет когда-нибудь потом, а пока что происходит долгожданное слияние всех курсов.
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:42
потому что был найден шлюз за спиной у карусельщиков, по которому за раз перетекают миллионы, а не 1300 на рыло. Но даже эти миллионы закончатся. Война сказочно обогащает большой пласт населения. Обменки растут как грибы, бывает что по одному адресу уже две обменки. А в соседних домах вообще норма по ген. Алмазова или по Б.Васильковской например. Напоминает комиссионки или фотолаборатории кодак в 90х. Когда спрос зашкаливал.
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