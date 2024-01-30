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Не нужно ломать малину. Что закон уже принят и счета теперь арестовывают, если через 10 дней от сегодня не явился в ТЦК - завтра из каждого утюга.
раньше я в другом месте форума доказывал, что права блокировать счета военкомам не дадут. Во - первых они захлебнуться блокировать разблокировать 3 млн счетов, штат надо будет увеличить в 20 раз. 90% этих блокировок окажутся пустыми, либо на счету ноль либо хозяин заграницей. во вторых военкомы за месяц станут бриллиантовыми баронами от желающих дать им пару куе уважения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 січ, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
bems654556 написав:а что у них хоть за страховка? а то никогда не втюхивали . И , кстати , чего к менеджеру сразу , у нас сразу в кассу
108грн. стоит. Что за страховка?. Дол. у меня на тек. счёте, получать в кассе только после мен. которая выписывает квитанцию. Она же и начинает впихивать страховку. Откровенно 2 раза говорили или 96г. или синие, но за страховку. Пипец, если они втирают, что для них нет разницы какой дол., то почему тогда в получении у них дол. разделяется по годам и страховкам?
у меня тоже на текущем , который в пакете правильная , и там снятие сразу через кассу, еще после первого конверта уточнял, когда заказывал валюту, с карты ли снятие - сказали снятие со счета сразу в кассе. Мб у вас такое , чтобы у менеджера была возможность втюхать страховку ?