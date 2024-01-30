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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 20:59

Hotab Там німці СіКінги віддають. Не хочете перевчитися, та в Україні літати? ,,А мене за що?,, :wink:
Чи в Африці за десятку долярів цікавіше бути патріотом?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:40

Уже смакують нову редакцію:

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то:

— Обмежують у праві на виїзд за межі України;
— Обмежують у праві керування т/c.
— Накладають арешт на кошти та інші цінності, у БАНКАХ та інших депозитарних установах.

- зараз доляр знову вистрелить
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:44

Goodman
ТЦК може звернутися до суду, щоб накласти на військовозобов'язаного ухилянта такі обмеження:

– накладення арешту на банківські рахунки та цінності в банках;
– обмеження на виїзд за кордон України;
– обмеження прав на водіння транспортним засобом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:47

  vitaliiangel написав:Goodman
ТЦК може звернутися до суду,

Не нужно ломать малину. Что закон уже принят и счета теперь арестовывают, если через 10 дней от сегодня не явился в ТЦК - завтра из каждого утюга.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:50

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:Goodman
ТЦК може звернутися до суду,

Не нужно ломать малину. Что закон уже принят и счета теперь арестовывают, если через 10 дней от сегодня не явился в ТЦК - завтра из каждого утюга.

раньше я в другом месте форума доказывал, что права блокировать счета военкомам не дадут. Во - первых они захлебнуться блокировать разблокировать 3 млн счетов, штат надо будет увеличить в 20 раз. 90% этих блокировок окажутся пустыми, либо на счету ноль либо хозяин заграницей. во вторых военкомы за месяц станут бриллиантовыми баронами от желающих дать им пару куе уважения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 січ, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:52

  alex lem написав:Hotab Там німці СіКінги віддають. Не хочете перевчитися, та в Україні літати? ,,А мене за що?,, :wink:
Чи в Африці за десятку долярів цікавіше бути патріотом?

Не можу. Ви мене вже в авіапольову дивізію оформили.
Правда ви на сусідній гілці сказали , що їх зразу розбивають, але туди мені ж і дорога :mrgreen:

Кого там куди дають? Дайте посилання.

Бачу

https://defence-ua.com/news/tak_scho_po ... 14281.html

То в морську авіацію. Або прикордонну. Я не моряк і не прикордонник . Тому в авіапольову. В окоп!

А в чому проявляється ваш патріотизм? Ви коли по своєму ВОС на фронт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:30

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sergey_sryvkin написав:А що поганого у вечірній піці?..


ну якщо постійно хизуватися що ось я такий швидкий забіг до банку, потім до обмінки і маю піцу, а ви лохи працюєте, то мабуть оце і погане
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:12

  Игорь Алексеевич написав:
  bems654556 написав:а что у них хоть за страховка? а то никогда не втюхивали .
И , кстати , чего к менеджеру сразу , у нас сразу в кассу
108грн. стоит. Что за страховка?. Дол. у меня на тек. счёте, получать в кассе только после мен. которая выписывает квитанцию. Она же и начинает впихивать страховку. Откровенно 2 раза говорили или 96г. или синие, но за страховку. Пипец, если они втирают, что для них нет разницы какой дол., то почему тогда в получении у них дол. разделяется по годам и страховкам?



у меня тоже на текущем , который в пакете правильная , и там снятие сразу через кассу, еще после первого конверта уточнял, когда заказывал валюту, с карты ли снятие - сказали снятие со счета сразу в кассе. Мб у вас такое , чтобы у менеджера была возможность втюхать страховку ?
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Goodman написав:- зараз доляр знову вистрелить

Ночь ещё можно купить онлайн
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:45

  DmitryZP написав:
  sergey_sryvkin написав:А що поганого у вечірній піці?..


ну якщо постійно хизуватися що ось я такий швидкий забіг до банку, потім до обмінки і маю піцу, а ви лохи працюєте, то мабуть оце і погане

Хизуватися немає чим, тут ви праві.
sergey_sryvkin
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