|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2024 08:41
Goodman написав:
Уже смакують нову редакцію:
Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то:
— Обмежують у праві на виїзд за межі України;
— Обмежують у праві керування т/c.
— Накладають арешт на кошти та інші цінності, у БАНКАХ та інших депозитарних установах.
- зараз доляр знову вистрелить
це ще лайт умови. За останні два місяці не зрозуміло нащо маринувати на 3 місяці, коли на відділенні можна більшу частину купити як звичайний обмін і для плану банка залишити на депозит на будь-який строк
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15601
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10014
|2145765
|
Вів 30 січ, 2024 14:09
Кащей