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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 08:41

  Goodman написав:Уже смакують нову редакцію:

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення не виконав обов'язку, або не з'явився до ТЦК (в тому числі, закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин закордоном), то:

— Обмежують у праві на виїзд за межі України;
— Обмежують у праві керування т/c.
— Накладають арешт на кошти та інші цінності, у БАНКАХ та інших депозитарних установах.

- зараз доляр знову вистрелить
це ще лайт умови. За останні два місяці не зрозуміло нащо маринувати на 3 місяці, коли на відділенні можна більшу частину купити як звичайний обмін і для плану банка залишити на депозит на будь-який строк
sens
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