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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 620621622623>
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:10

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием. А теперь по 38,20 не хотят.

я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба? :cry:

38 самый паршивый уровень. курс может пойти как вниз так и вверх. 38.50 уже всё ясно еще немного вверх, а потом камнем вниз. :D
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 31 січ, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:10

Скинул большую часть дол. в декабре по 38,4. Перешёл в грн. дело. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.00, а он на сегодня 38,05)) Правда ещё не вечер))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:15

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием. А теперь по 38,20 не хотят.

я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба? :cry:

38.50 уже всё ясно еще немного вверх, а потом камнем вниз. :D
та яснее ясного всегда потОм :mrgreen:
камень с почти40 мог тогда обратно и всего только до 38.60 упасть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:21

  otshelnick1 написав:
  flysoulfly написав:я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50
як виявилося, на пік попали
это ж карусель
продал те по 39.20-39.30 и откупил сразу обратно онлайн по разным курсам, но максимум и по 38.50 .
Не верю, что 4-5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 13:25

  flysoulfly написав:Не верю, что 5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках
я 15.01 слил последнее, что не слил раньше, о чём честно здесь написал. слил бы раньше но 2 банки задержали валюту.

viewtopic.php?p=5674652#p5674652
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Валютные колебания, которые происходят в ручном режиме - вообще не предугадать.

В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:26

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:Не верю, что 5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках
я 15.01 слил последнее, что не слил раньше, о чём честно здесь написал. слил бы раньше но 2 банки задержали валюту.

viewtopic.php?p=5674652#p5674652

Безризиково мати вільні вклади в грн, та валютну готівку . Вкладатись на 200к можна ризикнути хіба що в ті що в 2023 видавали емісійними , на мій досвід буде приблизно 16 банків
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:44

  Игорь Алексеевич написав:Скинул большую часть дол. в декабре по 38,4. Перешёл в грн. дело. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.00, а он на сегодня 38,05)) Правда ещё не вечер))

Скинул большую часть дол. в среднем по 39. Перешёл в грн. дело частично. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.XX, а он на сегодня скачет ))
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:47

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием. А теперь по 38,20 не хотят.

я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба? :cry:
Может, чтобы продать по 39.XX? Забыли?
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:48

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Andrey2512 написав:В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
А зачем сразу думать на 20 лет? Всегда у нас в стране более менее прогнозы до 3х мес. Сегодня в грн., завтра в валюте, а может через год только в металле...
Игорь Алексеевич
 
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