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Клуб 200К - Теребеньки
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:10
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием
. А теперь по 38,20 не хотят.
я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба?
38 самый паршивый уровень. курс может пойти как вниз так и вверх. 38.50 уже всё ясно еще немного вверх, а потом камнем вниз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 31 січ, 2024 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:10
Скинул большую часть дол. в декабре по 38,4. Перешёл в грн. дело. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.00, а он на сегодня 38,05)) Правда ещё не вечер))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:15
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием
. А теперь по 38,20 не хотят.
я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба?
38.50 уже всё ясно еще немного вверх, а потом камнем вниз.
та яснее ясного всегда потО
м
камень с почти40 мог тогда обратно и всего только до 38.60 упасть
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:21
otshelnick1 написав: flysoulfly написав:
я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50
як виявилося, на пік попали
это ж карусель
продал те по 39.20-39.30 и откупил сразу
обратно онлайн по разным курсам, но максимум
и по 38.50 .
Не верю, что 4-5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 13:25
flysoulfly написав:
Не верю, что 5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках
я 15.01 слил последнее, что не слил раньше, о чём честно здесь написал. слил бы раньше но 2 банки задержали валюту.viewtopic.php?p=5674652#p5674652
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vitaliiangel
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:13
Валютные колебания, которые происходят в ручном режиме - вообще не предугадать.
В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
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Andrey2512
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:26
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
Не верю, что 5 января умные_задним_умом оставались сидеть с гривней (не "на хлеб") на руках
я 15.01 слил последнее, что не слил раньше, о чём честно здесь написал. слил бы раньше но 2 банки задержали валюту.viewtopic.php?p=5674652#p5674652
Безризиково мати вільні вклади в грн, та валютну готівку . Вкладатись на 200к можна ризикнути хіба що в ті що в 2023 видавали емісійними , на мій досвід буде приблизно 16 банків
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sens
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:44
Игорь Алексеевич написав:
Скинул большую часть дол. в декабре по 38,4. Перешёл в грн. дело. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.00, а он на сегодня 38,05)) Правда ещё не вечер))
Скинул большую часть дол. в среднем по 39. Перешёл в грн. дело частично. Пока полёт нормальный. Рассчитывал на конец января курс 38.XX, а он на сегодня скачет ))
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:47
flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием
. А теперь по 38,20 не хотят.
я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба?
Может, чтобы продать по 39.XX? Забыли?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 14:48
Andrey2512 написав:
В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
А зачем сразу думать на 20 лет? Всегда у нас в стране более менее прогнозы до 3х мес. Сегодня в грн., завтра в валюте, а может через год только в металле...
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