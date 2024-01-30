|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:51
sens написав:
Безризиково мати вільні вклади в грн, та валютну готівку .
Вот это правильно, гулять на последние - последнее дело
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2368
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:53
Proofy написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием
. А теперь по 38,20 не хотят.
я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба?
Может, чтобы продать по 39.XX? Забыли?
но продал же сначала
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4182
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1476 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2024 14:54
Andrey2512 написав:
В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
Был такой персонаж на форуме, Саша 2006, вот он всегда с матвыкладками доказывал, что его гривнодепо в выигрыше за много лет.
Ну теперь банки пошли на перегонки бакс предлагать, почувствовали жаренное. Райф своему зеленому цены не сложит, за 2 дня диапазон 30 коп у него.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2368
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2024 15:36
Proofy написав:
почувствовали жаренное
Или просто играют на этих самых "качелях")
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 792
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:35
Investor_K написав: sens написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 37.8746 -> 37.5627 (-0.3119) ₴/$ 💎💎💎💎💎💎💎
EUR: 41.0845 -> 40.7067 (-0.3778) ₴/€ 💎💎💎💎
Терміново купляти
Дешевше не буде?
как не будет. 37,40 мой прогноз
vitaliiangel написав:
-70коп за неполных 4 дня. есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21971
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2365 раз.
- Подякували: 3332 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:37
А ще дешевше?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9530
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 січ, 2024 16:40
Investor_K написав:
А ще дешевше?
Как пишут всегда фин. аналитику на сайтах - курс будет стабильным в рамках коридора 37,5 - 40,5, если не будет резких обострений на фронте.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7661
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10014
|2146032
|
Вів 30 січ, 2024 14:09
Кащей
|