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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Безризиково мати вільні вклади в грн, та валютну готівку .
Вот это правильно, гулять на последние - последнее дело
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:53

  Proofy написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:В начале явнваря по 39,35 брали с удовольствием. А теперь по 38,20 не хотят.

я с удовольствием(почти) в самые первые дни января еще дооткупался по 38.50 . Ну нахіба? :cry:
Может, чтобы продать по 39.XX? Забыли?
но продал же сначала
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 14:54

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Andrey2512 написав:В долгосрочной перспективе: год, три, пять... В гривне лучше всё хранить?
Был такой персонаж на форуме, Саша 2006, вот он всегда с матвыкладками доказывал, что его гривнодепо в выигрыше за много лет.

Ну теперь банки пошли на перегонки бакс предлагать, почувствовали жаренное. Райф своему зеленому цены не сложит, за 2 дня диапазон 30 коп у него.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Proofy написав:почувствовали жаренное

Или просто играют на этих самых "качелях")
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:35

  Investor_K написав:
  sens написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.8746 -> 37.5627 (-0.3119) ₴/$ 💎💎💎💎💎💎💎
EUR: 41.0845 -> 40.7067 (-0.3778) ₴/€ 💎💎💎💎

Терміново купляти

Дешевше не буде?

как не будет. 37,40 мой прогноз
  vitaliiangel написав:-70коп за неполных 4 дня. есть чуйка что ползем к уровня 1.12 (37-37,40)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:37

Re: Клуб 200К - Теребеньки

А ще дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 16:40

  Investor_K написав:А ще дешевше?
Как пишут всегда фин. аналитику на сайтах - курс будет стабильным в рамках коридора 37,5 - 40,5, если не будет резких обострений на фронте. :P
Игорь Алексеевич
 
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