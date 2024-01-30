Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:47
vitaliiangel написав: Proofy написав: vitaliiangel написав:
37,40 мой прогноз
на когда?
по срокам хз на 1.03 посмотрим будут блокировать или нет. Валютой в основном мужики занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.
Я цілу родину бачив, папа мама син, ну і сам дружину до нормальних банків долучаю.
ukr0014959
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:06
vitaliiangel написав: Proofy написав: vitaliiangel написав:
37,40 мой прогноз
на когда?
по срокам хз на 1.03 посмотрим будут блокировать или нет. Валютой в основном мужики занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.
Карксельщица это OxanaOnaxo?
kolyuchy
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Додано: Сер 31 січ, 2024 21:35
kolyuchy я не помню её ник. Случайно встретил в скай банке.
vitaliiangel
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Додано: Сер 31 січ, 2024 22:09
nekefer написав: V2 написав: nekefer написав:
У Залужного целая научная работа как построить военную тиранию
Процитуйте ключові позиції даної праці!
А те, що робить шашличник - це калька рашистів на початковому етапі - обмеження свободи слова, придушення опозиції, втрата суб'єктності парламентом ...
https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/2448
Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку
Ключові слова дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ
А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?!
V2
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Додано: Сер 31 січ, 2024 22:38
kolyuchy написав: vitaliiangel написав:занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.
Карксельщица это OxanaOnaxo?
Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица
Rack
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