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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:47

  vitaliiangel написав:
  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:37,40 мой прогноз
на когда?

по срокам хз на 1.03 посмотрим будут блокировать или нет. Валютой в основном мужики занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.


Я цілу родину бачив, папа мама син, ну і сам дружину до нормальних банків долучаю.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:06

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:
  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:37,40 мой прогноз
на когда?

по срокам хз на 1.03 посмотрим будут блокировать или нет. Валютой в основном мужики занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.
Карксельщица это OxanaOnaxo?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 21:35

kolyuchy я не помню её ник. Случайно встретил в скай банке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:09

  nekefer написав:
  V2 написав:
  nekefer написав:У Залужного целая научная работа как построить военную тиранию


Процитуйте ключові позиції даної праці!

А те, що робить шашличник - це калька рашистів на початковому етапі - обмеження свободи слова, придушення опозиції, втрата суб'єктності парламентом ...

https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/2448
Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку
Ключові слова
дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ


А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?!
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:38

  kolyuchy написав:
vitaliiangel написав:занимаются. Карусельщицу видел только 1 раз в банке скай, она кстати есть среди форумчан.
Карксельщица это OxanaOnaxo?

Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица :mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:43

  Rack написав:Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица
так это реальный персонаж? я думал юмор.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:49

  vitaliiangel написав:
  Rack написав:Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица
так это реальный персонаж? я думал юмор.

Там история почти как с тобой: только она мужиком оказалась
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 23:43

  V2 написав:
  nekefer написав:https://svr.naqa.gov.ua/#/defense/2448
Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку
Ключові слова
дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ


А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?!

ой еще спросите где у нас война? есть военное положение, есть агрессия полномасштабная чтоли, пока не напишут не поверите?
но будь по вашему, ок, пусть будет дисциплина :lol: :lol:хотите быть дисциплинированным гражданином?
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:12

  vitaliiangel написав:
  Rack написав:Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица
так это реальный персонаж? я думал юмор.
Тогда карусели не практиковались, так бы она в самый раз на роликах объезжала отделения по городу.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:20

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:
  Rack написав:Виталия еще не было на форуме, когда Оксана тут "зажигала"...да и не карусельщица она - ролерщица
так это реальный персонаж? я думал юмор.
Тогда карусели не практиковались, так бы она в самый раз на роликах объезжала отделения по городу.
фактически практиковались: арбитраж на наличке в реальном времени.
2009-2010 : большие горки

дааа, как в прошлой жизни всьо то было :(
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