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Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку Ключові слова дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ
А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?!
Дисертація на спеціальну тему, становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку Ключові слова дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ
А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?!
ой еще спросите где у нас война? есть военное положение, есть агрессия полномасштабная чтоли, пока не напишут не поверите? но будь по вашему, ок, пусть будет дисциплина хотите быть дисциплинированным гражданином?