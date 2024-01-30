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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2024 08:05
Стоит ли сегодня менять долар по 38 и сидеть ждать пока онлайн курс упадет, или ждать лучше в долларе?
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Plt
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:02
Plt 50/50
ось одні "50"
.... зараз продає машину і переоформлює квартиру на маму. Так що старт є.
На роботі колеги закривають рахунки в банках, залишають тільки зарплатні картки і то, дехто оформлює карту на дружину і туди оформляє зарплату. Дехто зі знайомих переходить на ФОП, оформлений на дружину і замість 40% податків платить копійки.
Держава собі сама стріляє в коліно.""
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Goodman
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:07
Plt написав:
Стоит ли сегодня менять долар по 38 и сидеть ждать пока онлайн курс упадет, или ждать лучше в долларе?
Можна зробити три речі : 1. Нічого не робити. 2. Ваш варіант 3. Готівка доллар євро та гривня в різних пропорціях
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sens
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:10
Goodman написав:Plt
50/50
ось одні "50"
.... зараз продає машину і переоформлює квартиру на маму. Так що старт є.
На роботі колеги закривають рахунки в банках, залишають тільки зарплатні картки і то, дехто оформлює карту на дружину і туди оформляє зарплату. Дехто зі знайомих переходить на ФОП, оформлений на дружину і замість 40% податків платить копійки.
Держава собі сама стріляє в коліно.""
в Україні чоловіку після 18 років взагалі немає потреби мати на собі нічого - все що офіційно на тобі Держава в майбутньому може відібрати в теорії. На практиці, немає такого досвіду.
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sens
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:13
sens все вірно, узнаю вас товарищ Жуков.
- оружие где?
- Оружие здоьудите в бою, уперьод.
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Goodman
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:48
Goodman написав:
зараз продає машину і переоформлює квартиру на маму
15 мин в Дие, заодно обновите телефон и почту для ТЦК
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nekefer
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Додано: Чет 01 лют, 2024 09:50
Goodman написав:sens
все вірно, узнаю вас товарищ Жуков.
- оружие где?
- Оружие здоьудите в бою, уперьод.
Любой здравомыслящий уже вооружился, по адресам будут ходить не контуженые ТЦКшники, а подготовленные мусора штурмовики
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nekefer
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:10
nekefer написав: Goodman написав:sens
все вірно, узнаю вас товарищ Жуков.
- оружие где?
- Оружие здоьудите в бою, уперьод.
Любой здравомыслящий уже вооружился, по адресам будут ходить не контуженые ТЦКшники, а подготовленные мусора штурмовики
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vitaliiangel
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:55
[quote="5681035:nekefer"
А про тиранію де? Ви ж детально ознайомились чи просто вкидами займаєтесь?![/quote]
ой еще спросите где у нас война? [/quote]
Я задав чітке питання по вашому повідомленню. Тому його перефразовувати не треба!
Таким чином, вкид не вдався! На майбутнє будьте обачніші!!!
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:00
Goodman написав:
Держава собі сама стріляє в коліно
Це не держава стріляє в коліно. Це шашличник і зе-ко_манда ведуть до того, щоб Україна втратила підтримку як зовні, так і всередині, в т.ч. і через такі недалекоглядні проєкти та їх реалізацію на місцях тцкашниками.
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