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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33

південний

Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:39

  Melanor1 написав:Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?

В Південному, щоб все було без комісій та працювало, без хвилювань, треба один раз відкрити валютне депо на мінімальну суму, під нього й буде відкрита безкоштовна віртуальна валютна картка. Я відкривав на три місяці конверт депо на 100$.
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