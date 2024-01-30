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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33
південний
Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?
Додано: Чет 01 лют, 2024 13:39
В Південному, щоб все було без комісій та працювало, без хвилювань, треба один раз відкрити валютне депо на мінімальну суму, під нього й буде відкрита безкоштовна віртуальна валютна картка. Я відкривав на три місяці конверт депо на 100$.
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:24
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:33
Доброго вечора, панове ухилянти!)))
Додано: Чет 01 лют, 2024 17:46
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
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