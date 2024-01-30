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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33

південний

Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 13:39

  Melanor1 написав:Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?

В Південному, щоб все було без комісій та працювало, без хвилювань, треба один раз відкрити валютне депо на мінімальну суму, під нього й буде відкрита безкоштовна віртуальна валютна картка. Я відкривав на три місяці конверт депо на 100$.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 16:24

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 17:46

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:12

  Proofy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:23

  sens написав:
  Proofy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу

Что у акцента в эти дни было? Сколько к ним не обращался, то курс не интересный.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 19:08

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?[/quote] через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу[/quote]
Что у акцента в эти дни было? Сколько к ним не обращался, то курс не интересный.[/quote]
Мені в січні у другій половині місяця взагалі не було цікавого у жодному з банків в межах 50к
sens
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