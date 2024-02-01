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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33
Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?
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Melanor1
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Додано: Чет 01 лют, 2024 13:39
Melanor1 написав:
Якщо у південному відкрити онлайн валютну карту для виплат, на неї можна зробити обмін та зняти без комісії?
В Південному, щоб все було без комісій та працювало, без хвилювань, треба один раз відкрити валютне депо на мінімальну суму, під нього й буде відкрита безкоштовна віртуальна валютна картка. Я відкривав на три місяці конверт депо на 100$.
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ГеннадийUA
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Додано: Чет 01 лют, 2024 16:24
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 01 лют, 2024 17:46
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:12
Proofy написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу
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sens
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Додано: Чет 01 лют, 2024 18:23
sens написав: Proofy написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу
Что у акцента в эти дни было? Сколько к ним не обращался, то курс не интересный.
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Proofy
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Додано: Чет 01 лют, 2024 19:08
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?[/quote] через місяць Кліринг,Комін,Акцент вигідніше ніж одразу[/quote]
Что у акцента в эти дни было? Сколько к ним не обращался, то курс не интересный.[/quote]
Мені в січні у другій половині місяця взагалі не було цікавого у жодному з банків в межах 50к
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sens
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:29
А в мене в Південном конвертація відбулась в 11-46 по 37,7. Дали синіми на Саксаганського. Виходить піся мене лавочку прикрили.
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Бывалый
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:43
Proofy написав: Бывалый написав:
А в мене в Південном конвертація відбулась в 11-46 по 37,7. Дали синіми на Саксаганського. Виходить піся мене лавочку прикрили.
Все баксы забрали?
точно, опустели закрома
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flysoulfly
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