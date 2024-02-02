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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:33
flysoulfly написав: Proofy написав: Бывалый написав:
А в мене в Південном конвертація була по 37,7.
Все баксы забрали?
точно, опустели закрома
Я теж встиг по 37,70 помінятись; але дехто (більш спритний) встиг злити зранку 10-ку по 38,15 і відкупити у Півні.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:54
Proofy написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
Обернулся и ушёл в депо на месяц. Тогда снятие без 1% комиса.
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