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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:33

  flysoulfly написав:
  Proofy написав:
  Бывалый написав:А в мене в Південном конвертація була по 37,7.
Все баксы забрали? :shock:
точно, опустели закрома
Я теж встиг по 37,70 помінятись; але дехто (більш спритний) встиг злити зранку 10-ку по 38,15 і відкупити у Півні.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:54

  Proofy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?

Обернулся и ушёл в депо на месяц. Тогда снятие без 1% комиса.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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10017 2147107
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П'ят 02 лют, 2024 10:08
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