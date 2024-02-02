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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:33

  flysoulfly написав:
  Proofy написав:
  Бывалый написав:А в мене в Південном конвертація була по 37,7.
Все баксы забрали? :shock:
точно, опустели закрома
Я теж встиг по 37,70 помінятись; але дехто (більш спритний) встиг злити зранку 10-ку по 38,15 і відкупити у Півні.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:54

  Proofy написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?

Обернулся и ушёл в депо на месяц. Тогда снятие без 1% комиса.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:44

При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:00

  flysoulfly написав:При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)

Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:04

  moveton написав:
  flysoulfly написав:При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)

Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
зимой2013-весной2014 ?? :mrgreen: :mrgreen: И многие и тогда не забирали т.к. было жалко хороших процентов.
И тоже стоял смех над паникьорами. :mrgreen:


До самого августа 1998 из москаляцких цб большинство там не выходило, хотя тогда уже за полгода был очевиден итог на 100%

Когда в августе 2008 руснявые рейдерски фактически завалили ПИБ - только паникьоры побежали и ещё до сентябрьского ЛеманБразерса успели забрать с других банков перед дальнейшим банкопадом и девальвацией.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:43

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)

Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
зимой2013-весной2014 ?? :mrgreen: :mrgreen: И многие и тогда не забирали т.к. было жалко хороших процентов.
И тоже стоял смех над паникьорами. :mrgreen:


До самого августа 1998 из москаляцких цб большинство там не выходило, хотя тогда уже за полгода был очевиден итог на 100%

Когда в августе 2008 руснявые рейдерски фактически завалили ПИБ - только паникьоры побежали и успели забрать с других банков перед дальнейшим банкопадом и девальвацией.

Конверт депо по клЮбу200 вже для себе вирішив буду усі згортати та забирати. Зазор копійчаний, верху таблички банчиків в мене тута нема. Знов ж невідомо чим закінчиться спроба блокування рахунків та карток коли приймуть новий закон про кріпацтво від міноборони.
Фатіт, не жили бОгато нічого звикати. Кеди треба протерти і покласти на зберігання.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:50

  alex lem написав: Фатіт, не жили бОгато нічого звикати.
золоті слова.
Теж так думаю.
Бо не на часі.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:13

  flysoulfly написав:
  alex lem написав: Фатіт, не жили бОгато нічого звикати.
золоті слова.
Теж так думаю.
Бо не на часі.

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