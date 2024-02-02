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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:33
flysoulfly написав: Proofy написав: Бывалый написав:
А в мене в Південном конвертація була по 37,7.
Все баксы забрали?
точно, опустели закрома
Я теж встиг по 37,70 помінятись; але дехто (більш спритний) встиг злити зранку 10-ку по 38,15 і відкупити у Півні.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:54
Proofy написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Пивденный сегодня в районе 12.00 как-то очень нервно отреагировал на незначительный рост межбанка по доллару. Поставил с утра курс 37,70, я уже и котлеты туда занёс, смотрю в апку, а курс уже 38,00. Банк скатился с топа. Пришлось выстреливать всеми котлетами в Клиринг.
Тоже не успел, было собрался закидывать онлайн, уточнил курс, а там шляпа.
Клиринг вроде дорогой?
Обернулся и ушёл в депо на месяц. Тогда снятие без 1% комиса.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:44
При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 02 лют, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:00
flysoulfly написав:
При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)
Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
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moveton
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:04
moveton написав: flysoulfly написав:
При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)
Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
зимой2013-весной2014 ??
И многие и тогда не забирали т.к. было жалко хороших процентов.
И тоже стоял смех над паникьорами.
До самого августа 1998 из москаляцких цб большинство там не выходило, хотя тогда уже за полгода был очевиден итог на 100%
Когда в августе 2008 руснявые рейдерски фактически завалили ПИБ - только паникьоры побежали и ещё до сентябрьского ЛеманБразерса успели забрать с других банков перед дальнейшим банкопадом и девальвацией.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 02 лют, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:43
flysoulfly написав: moveton написав: flysoulfly написав:
При продолжающемся выносе денег из банков в ожидании "пакращень" - вообще теперь сомневаюсь в будущем желании маленьких банчиков отдавать ваши депо валютой. А особенно конвертдепо - на них "вы же валюту свою в банк не принесли!"(такое слышал уже в нескольких банках)
Когда-то я это уже слышал. Летом-осенью 2022го?
зимой2013-весной2014 ??
И многие и тогда не забирали т.к. было жалко хороших процентов.
И тоже стоял смех над паникьорами.
До самого августа 1998 из москаляцких цб большинство там не выходило, хотя тогда уже за полгода был очевиден итог на 100%
Когда в августе 2008 руснявые рейдерски фактически завалили ПИБ - только паникьоры побежали и успели забрать с других банков перед дальнейшим банкопадом и девальвацией.
Конверт депо по клЮбу200 вже для себе вирішив буду усі згортати та забирати. Зазор копійчаний, верху таблички банчиків в мене тута нема. Знов ж невідомо чим закінчиться спроба блокування рахунків та карток коли приймуть новий закон про кріпацтво від міноборони.
Фатіт, не жили бОгато нічого звикати. Кеди треба протерти і покласти на зберігання.
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alex lem
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 13:50
alex lem написав:
Фатіт, не жили бОгато нічого звикати.
золоті слова.
Теж так думаю.
Бо не на часі.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:13
flysoulfly написав: alex lem написав:
Фатіт, не жили бОгато нічого звикати.
золоті слова.
Теж так думаю.
Бо не на часі.
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