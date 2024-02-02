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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
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