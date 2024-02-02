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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Игорь Алексеевич написав:Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:11

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
Та куди вже нижче?
В минулому році низ був 37; за рік грошова маса зросла на 23%, то куди вже нижче, я вас питаю?! Плюс на мобілізацію збираються ще 700 мільярдів витратити - надрукувати - бо ніхто вже таких грошей не позичить!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:22

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  asti написав:Та куди вже нижче?
6 февраля всё покажет. Если голосования в США не будет, то уходим резко к отметке 38,75. Далее какой то план Б у Каб. мина. Что за план?. Про дополн. мобилиз. можно забыть. 500тыс. чел денег нет им даже на хлеб и воду. Но к лету возможно что то и дадут США и курс тогда вернётся к лету 23года.
Игорь Алексеевич
 
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