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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
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sens
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:11
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
Та куди вже нижче?
В минулому році низ був 37; за рік грошова маса зросла на 23%, то куди вже нижче, я вас питаю?! Плюс на мобілізацію збираються ще 700 мільярдів витратити - надрукувати - бо ніхто вже таких грошей не позичить!
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asti
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 22:22
asti написав:
Та куди вже нижче?
6 февраля всё покажет. Если голосования в США не будет, то уходим резко к отметке 38,75. Далее какой то план Б у Каб. мина. Что за план?. Про дополн. мобилиз. можно забыть. 500тыс. чел денег нет им даже на хлеб и воду. Но к лету возможно что то и дадут США и курс тогда вернётся к лету 23года.
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Додано: Суб 03 лют, 2024 00:24
V2 написав: Goodman написав:
Держава собі сама стріляє в коліно
Це не держава стріляє в коліно. Це шашличник і зе-ко_манда ведуть до того, щоб Україна втратила підтримку як зовні, так і всередині, в т.ч. і через такі недалекоглядні проєкти та їх реалізацію на місцях тцкашниками.
А як би Ви організували мобілізацію?
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