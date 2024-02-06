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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 00:24

  V2 написав:
  Goodman написав:Держава собі сама стріляє в коліно


Це не держава стріляє в коліно. Це шашличник і зе-ко_манда ведуть до того, щоб Україна втратила підтримку як зовні, так і всередині, в т.ч. і через такі недалекоглядні проєкти та їх реалізацію на місцях тцкашниками.

А як би Ви організували мобілізацію?
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:49

  asti написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
Та куди вже нижче?
В минулому році низ був 37; за рік грошова маса зросла на 23%, то куди вже нижче, я вас питаю?! Плюс на мобілізацію збираються ще 700 мільярдів витратити - надрукувати - бо ніхто вже таких грошей не позичить!
На очереднЫХ специально ими самими же организованнЫХ приступАХ валютной паники НБУ будет каждый раз продавать часть валюты из закромов, и часть грн для 700 млрд появится оттуда.

Некоторая сложность, наверное, что внешне такие причины для приступов валютной паники должны выглядеть правдоподобно. Значит, например, вагон с эмиссионным налом в какой-то момент в страну не заедет специально. Опять.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Rack написав:Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))
До речі, чого так з пошуком?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:53

  Rack написав:Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))

З Сенса на Моно залітало швидко, десь до однієї години саме у вихідні.
mogicanin1986
 
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Отделения Obmen24 работают круглосуточно в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Одессе.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv
вот это уровень. проснулся ночью, захотел обменять валюту, без проблем
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