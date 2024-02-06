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Goodman написав:Держава собі сама стріляє в коліно
Це не держава стріляє в коліно. Це шашличник і зе-ко_манда ведуть до того, щоб Україна втратила підтримку як зовні, так і всередині, в т.ч. і через такі недалекоглядні проєкти та їх реалізацію на місцях тцкашниками.
Игорь Алексеевич написав:Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
Та куди вже нижче? В минулому році низ був 37; за рік грошова маса зросла на 23%, то куди вже нижче, я вас питаю?! Плюс на мобілізацію збираються ще 700 мільярдів витратити - надрукувати - бо ніхто вже таких грошей не позичить!
На очереднЫХ специально ими самими же организованнЫХ приступАХ валютной паники НБУ будет каждый раз продавать часть валюты из закромов, и часть грн для 700 млрд появится оттуда.
Некоторая сложность, наверное, что внешне такие причины для приступов валютной паники должны выглядеть правдоподобно. Значит, например, вагон с эмиссионным налом в какой-то момент в страну не заедет специально. Опять.