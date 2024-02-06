RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 00:24

  V2 написав:
  Goodman написав:Держава собі сама стріляє в коліно


Це не держава стріляє в коліно. Це шашличник і зе-ко_манда ведуть до того, щоб Україна втратила підтримку як зовні, так і всередині, в т.ч. і через такі недалекоглядні проєкти та їх реалізацію на місцях тцкашниками.

А як би Ви організували мобілізацію?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 818
З нами з: 02.09.19
Подякував: 296 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 14:49

  asti написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Сегодня обменники засветились на приём по 37,93
продавайте , притримайте трошки часу , якщо сподіваюсь на низ , потім знову відкупите
Та куди вже нижче?
В минулому році низ був 37; за рік грошова маса зросла на 23%, то куди вже нижче, я вас питаю?! Плюс на мобілізацію збираються ще 700 мільярдів витратити - надрукувати - бо ніхто вже таких грошей не позичить!
На очереднЫХ специально ими самими же организованнЫХ приступАХ валютной паники НБУ будет каждый раз продавать часть валюты из закромов, и часть грн для 700 млрд появится оттуда.

Некоторая сложность, наверное, что внешне такие причины для приступов валютной паники должны выглядеть правдоподобно. Значит, например, вагон с эмиссионным налом в какой-то момент в страну не заедет специально. Опять.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))
Rack
 
Повідомлень: 619
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Rack написав:Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))
До речі, чого так з пошуком?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:53

  Rack написав:Коллеги, а напомните у кого из банков СЭП в выходные ходит? А то тут поиск через...одно место работает ))

З Сенса на Моно залітало швидко, десь до однієї години саме у вихідні.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 272
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:44

Отделения Obmen24 работают круглосуточно в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Одессе.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv
вот это уровень. проснулся ночью, захотел обменять валюту, без проблем
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22055
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:
Отделения Obmen24 работают круглосуточно в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Одессе.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv
вот это уровень. проснулся ночью, захотел обменять валюту, без проблем
Там комендантської нема?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34545
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1430 раз.
Подякували: 7944 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 00:55

vitaliiangel что за реклама? Норм обменник?

Прикольная у них градация: от 96 года до синего 😂

Кстати, где стоит смотреть актуальные курсы? Смотрел на минфине, но он и не соответствуют тому, что по факту в обменнике 🤨
Andrey2512
 
Повідомлень: 807
З нами з: 04.04.22
Подякував: 56 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 03:02

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
Отделения Obmen24 работают круглосуточно в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Одессе.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv
вот это уровень. проснулся ночью, захотел обменять валюту, без проблем
Там комендантської нема?

Хз как это возможно а главное зачем? Кому ночью придет в голову менять валюту. Какие-то крайние ситуации.
  Andrey2512 написав:Норм обменник?
до сегодняшнего дня был нормальный но сегодня не вернули 150 евро, которые им чем то не понравились. Осадочек остался. У них есть канал в тг. https://t.me/X_Change_Kiev если вы с Киева
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22055
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 626627628629
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 1000, 1001, 1002
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 14:58
10017 2149295
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2024 10:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.