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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:04

nekefer
р. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
и вот ради этого "незначительного количества" целый Закон пишется. :D Санкции заденут тех, к кому дотянутся. А количество счастливчиков - неопределенное. Если в теории дотянутся к 3 млн - заблокируют все 3 млн.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 лют, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:04

vitaliiangel написав:
Отделения Obmen24 работают круглосуточно в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Одессе.

https://obmen24.com.ua/ru/kyiv
вот это уровень. проснулся ночью, захотел обменять валюту, без проблем
Там комендантської нема?[/quote]
Хз как это возможно а главное зачем? Кому ночью придет в голову менять валюту. Какие-то крайние ситуации.
  Andrey2512 написав:Норм обменник?
до сегодняшнего дня был нормальный но сегодня не вернули 150 евро, которые им чем то не понравились. Осадочек остался. У них есть канал в тг. https://t.me/X_Change_Kiev если вы с Киева[/quote]
Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:07

  sens написав:Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
неправильно выразился "не взяли" "вернули обратно" .
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:11

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
неправильно выразился "не взяли" "вернули обратно" .
дві копійки від більшості по Києву. Під ліцензією якої установи вони працюють,можете в ПП
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:13

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
неправильно выразился "не взяли" "вернули обратно" .
дві копійки від більшості по Києву. Під ліцензією якої установи вони працюють,можете в ПП

при мне молодой парень 16-17 лет отправлял кому то 700 долларов. Кассир не спрашивала ничего только код перевода. Вероятно по этому же коду перевод и получат. Кто и где не знаю. Никаких квитанций.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:13

  vitaliiangel написав:nekefer
р. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
и вот ради этого "незначительного количества" целый Закон пишется. :D Санкции заденут тех, к кому дотянутся. А количество счастливчиков - неопределенное. Если в теории дотянутся к 3 млн - заблокируют все 3 млн.

Дивлюся як справи по Києву) , хто зареєстрований у Печерському або Шевченківському можуть після схвалення Законопроекту чекати на рішення приблизно рік. Ось такі справи .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:15

  sens написав:Дивлюся як справи по Києву) , хто зареєстрований у Печерському або Шевченківському можуть після схвалення Законопроекту чекати на рішення приблизно рік. Ось такі справи
а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:15

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
неправильно выразился "не взяли" "вернули обратно" .
дві копійки від більшості по Києву. Під ліцензією якої установи вони працюють,можете в ПП[/quote]
при мне молодой парень 16-17 лет отправлял кому то 700 долларов. Кассир не спрашивала ничего только код перевода. Вероятно по этому же коду перевод и получат. Кто и где не знаю. Никаких квитанций.[/quote]
На касі є витяг , також сам курс де вказано назву юрособи - наприклад Преміум фінанс
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:18

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Дивлюся як справи по Києву) , хто зареєстрований у Печерському або Шевченківському можуть після схвалення Законопроекту чекати на рішення приблизно рік. Ось такі справи
а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?

Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:45

  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.
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