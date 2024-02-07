Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
р. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
и вот ради этого "незначительного количества" целый Закон пишется. Санкции заденут тех, к кому дотянутся. А количество счастливчиков - неопределенное. Если в теории дотянутся к 3 млн - заблокируют все 3 млн.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 лют, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Там комендантської нема?[/quote] Хз как это возможно а главное зачем? Кому ночью придет в голову менять валюту. Какие-то крайние ситуации.
Andrey2512 написав:Норм обменник?
до сегодняшнего дня был нормальный но сегодня не вернули 150 евро, которые им чем то не понравились. Осадочек остался. У них есть канал в тг. https://t.me/X_Change_Kiev если вы с Киева[/quote] Як це не повернули євро !? Після валютообміну?;чи інша операція !??
р. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
и вот ради этого "незначительного количества" целый Закон пишется. Санкции заденут тех, к кому дотянутся. А количество счастливчиков - неопределенное. Если в теории дотянутся к 3 млн - заблокируют все 3 млн.
Дивлюся як справи по Києву) , хто зареєстрований у Печерському або Шевченківському можуть після схвалення Законопроекту чекати на рішення приблизно рік. Ось такі справи .
дві копійки від більшості по Києву. Під ліцензією якої установи вони працюють,можете в ПП[/quote] при мне молодой парень 16-17 лет отправлял кому то 700 долларов. Кассир не спрашивала ничего только код перевода. Вероятно по этому же коду перевод и получат. Кто и где не знаю. Никаких квитанций.[/quote] На касі є витяг , також сам курс де вказано назву юрособи - наприклад Преміум фінанс
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет