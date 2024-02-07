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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:52

  ukr0014959 написав:
  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак

учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее

кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? :)
nekefer
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