ukr0014959 написав:nekefer написав:Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет
Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.
это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак
учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее
кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать?