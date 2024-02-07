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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Клуб 200К - Теребеньки Клуб 200К - Теребеньки + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<1 ... 628629630631 Додано: Сер 07 лют, 2024 10:52 ukr0014959 написав: nekefer написав: Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.





Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет



Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується. Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак



учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее



кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дуракучитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнеекстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? nekefer

Повідомлень: 890 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 11:52 ukr0014959 написав: nekefer написав: Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.





Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет



Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується. Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

Побачимо реалізацію коли буде бажання воювати , а грошей давати не будуть. Окрім внутрішнього резерву на заморожені активи можна хіба що пофантазувати. Побачимо реалізацію коли буде бажання воювати , а грошей давати не будуть. Окрім внутрішнього резерву на заморожені активи можна хіба що пофантазувати. sens

Повідомлень: 15739 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 11:53 vitaliiangel написав: а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск? а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?

А самому законопроект почитать? Я вижу в нём такое:

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.

-----------------------------

Стаття 39. Закінчення виконавчого провадження

1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

…

21) відкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону);

22) припинення або звершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).



Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.



sens написав: Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги. Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги.

Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.



Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.



Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.



Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами. А самому законопроект почитать?Я вижу в нём такое:Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами. moveton

Повідомлень: 4174 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 11:54 nekefer написав: nekefer написав: Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.





Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет



Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується. Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак



учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее



кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? [/quote]

Військовий кабінет реєструвати повинен кожен(на) якщо підпадає від 18 до 60 років при чому,без обмежень, інакше профанація это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дуракучитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнеекстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать?[/quote]Військовий кабінет реєструвати повинен кожен(на) якщо підпадає від 18 до 60 років при чому,без обмежень, інакше профанація sens

Повідомлень: 15739 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 11:56 nekefer написав: кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать?

На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня. На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня. moveton

Повідомлень: 4174 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 12:02 ukr0014959 написав: nekefer написав: Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.





Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет



Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується. Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

Не зробите електронний кабінет або протягом двох місяців не пройдете обов'язкову по цьому новому закону ВЛК- то ви вже ухилянт. По адресі реєстрації письмо з тцк надішлють. Не отримаєте. То строк рахується з дня коли пошта поставить про неможливість вручення.

Для пенсів можливо й далі на паличці ходить в кедах з баулами грошей по банкам. Їх поки не зачепить ,,покращення,,.

Не хочеться зараз і бігти на сьогоднішню,,щедру,, пропозицію від райфу. Не зробите електронний кабінет або протягом двох місяців не пройдете обов'язкову по цьому новому закону ВЛК- то ви вже ухилянт. По адресі реєстрації письмо з тцк надішлють. Не отримаєте. То строк рахується з дня коли пошта поставить про неможливість вручення.Для пенсів можливо й далі на паличці ходить в кедах з баулами грошей по банкам.Їх поки не зачепить ,,покращення,,.Не хочеться зараз і бігти на сьогоднішню,,щедру,, пропозицію від райфу. alex lem Повідомлень: 2994 З нами з: 25.12.08 Подякував: 132 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 12:23 moveton написав: vitaliiangel написав: а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск? а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?

А самому законопроект почитать? Я вижу в нём такое:

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.

-----------------------------

Стаття 39. Закінчення виконавчого провадження

1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

…

21) відкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону);

22) припинення або звершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).



Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.



sens написав: Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги. Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги.

Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.



Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.



Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.



Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами. А самому законопроект почитать?Я вижу в нём такое:Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами. в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону? в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону? sens

Повідомлень: 15739 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 12:56 sens написав: в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону? в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону?

Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит. Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит. moveton

Повідомлень: 4174 З нами з: 23.03.18 Подякував: 24 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 13:06 moveton написав: sens написав: в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону? в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону?

Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит. Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит.

Суд не блокує нічого самостійно. Суд виносить вирок,постанову, ухвалу. Суд не співпрацює з банками і т.і.. Заявник отримує наказ або рішення і з ним прямує до двс - держ.викон.служба. В двс забирають оригінал рішення і приймають заяву для відкриття виконавчого провадження. Далі виконавець робить свою справу в межах повноважень. Суд не блокує нічого самостійно. Суд виносить вирок,постанову, ухвалу. Суд не співпрацює з банками і т.і.. Заявник отримує наказ або рішення і з ним прямує до двс - держ.викон.служба. В двс забирають оригінал рішення і приймають заяву для відкриття виконавчого провадження. Далі виконавець робить свою справу в межах повноважень. sens

Повідомлень: 15739 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 857 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лют, 2024 13:09 moveton написав: nekefer написав: кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать?

На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня. На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня.

приседать тоже обязанность, но я не буду

может счета заблокируют может посадят или застрелят или я первый смогу, но соучаствовать в тирании я не стану ни в какой форме

приседать тоже обязанность, но я не будуможет счета заблокируют может посадят или застрелят или я первый смогу, но соучаствовать в тирании я не стану ни в какой форме nekefer

Повідомлень: 890 З нами з: 24.10.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 628629630631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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