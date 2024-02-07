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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 629630631632>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:52

  ukr0014959 написав:
  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак

учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее

кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? :)
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:52

  ukr0014959 написав:
  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

Побачимо реалізацію коли буде бажання воювати , а грошей давати не будуть. Окрім внутрішнього резерву на заморожені активи можна хіба що пофантазувати.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:53

  vitaliiangel написав:а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?

А самому законопроект почитать? :roll: Я вижу в нём такое:
накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.
-----------------------------
Стаття 39. Закінчення виконавчого провадження
1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

21) відкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону);
22) припинення або звершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).

Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.

  sens написав:Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги.

Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.

Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.

Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.

Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:54

  nekefer написав:
  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

это инструмент, на кого направить того и коснется, любого, иди потом доказывай что не дурак

учитывая реалии этой страны касаться будут тех кто пожирнее

кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? :)[/quote]
Військовий кабінет реєструвати повинен кожен(на) якщо підпадає від 18 до 60 років при чому,без обмежень, інакше профанація
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:56

  nekefer написав:кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? :)

На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:02

  ukr0014959 написав:
  nekefer написав:
Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.


Ну что навкладывались на 3 месяца? напокупали овгз? клоун все заберет :lol:


Чого заберуть? Тож тільки ухилянтів стосується.

Не зробите електронний кабінет або протягом двох місяців не пройдете обов'язкову по цьому новому закону ВЛК- то ви вже ухилянт. По адресі реєстрації письмо з тцк надішлють. Не отримаєте. То строк рахується з дня коли пошта поставить про неможливість вручення.
Для пенсів можливо й далі на паличці ходить в кедах з баулами грошей по банкам. :D Їх поки не зачепить ,,покращення,,.
Не хочеться зараз і бігти на сьогоднішню,,щедру,, пропозицію від райфу.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:23

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:а какой механизм разблокировки? тоже через суд? кто подаёт иск?

А самому законопроект почитать? :roll: Я вижу в нём такое:
накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах – на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом.
-----------------------------
Стаття 39. Закінчення виконавчого провадження
1. Виконавче провадження підлягає закінченню у разі:

21) відкликання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків) призовником, військовозобов’язаним, резервістом (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону);
22) припинення або звершення строку мобілізації (застосовується тільки щодо рішень, передбачених пунктами 13-15 частини другої статті 5 цього Закону).

Т.е. ТЦК должен сам в исполнительную службу сообщить об отзыве. Не удивлюсь, если механизма прямого отзыва не будет, а сделают по обычной бюрократии: получить в ТЦК справку о "виконання такою особою вимоги" и отнести её в исполнительную службу. Но пока законопроект не принят так далеко ещё никто не смотрит.

  sens написав:Рішення не вступить автоматично,є строк для подання апеляційної скарги.

Вопрос был не об этом. Но насчёт не вступления в силу тоже не стоит так уж расслабляться не стоит. Напомню, как я в своё время с коммунальщиками судился.

Прихожу я как-то домой и наблюдаю на двери извещение, что предварительно суд принял решение взыскать с меня коммунальный долг. Разборки показали, что ещё моя бабушка больше 10 лет назад не согласилась платить по одном дурному счёту и даже готовилась судиться, но не дожила. Эти гаврики в суд сами не подавали, но вот сейчас их ликвидировали и ликвидационная комиссия подала в суд на всех, кто типа должен. Суд начхал на то, что после трёх лет положено прощать и всем присудил платить. Подаю в суд заявление (кстати, это ещё не апелляция, но то такое), что суд не прав потому, что сроки давно прошли. Судебная канцелярия принимает заявление и теперь до принятия решения по нему ничего не должно происходить. Реально через пару-тройку месяцев мне приходит извещение уже из исполнительной службы, что они собрались взыскивать с меня тот долг.

Иду в исполнительную службу, показываю то встречное заявление. Они говорят: "Это нам не аргумент. Приносите из суда бумагу, что дело ещё рассматривается. Тогда на месяц приостановим производство". Иду в суд. Там говорят: "Ой, мы забыли вас из исполнительного списка вычеркнуть. Нате вам бумагу, что мы пока думаем". Отнёс исполнителям. Суд ещё пару месяцев чесался и наконец вынес чудесное решение: "Истцу отказать потому, что он не предоставил достаточно доказательств существования долга". Каким образом без доказательств было вынесено первое решение суд скромно умолчал. С этим решением сходил в исполнительную службу и остановил производство.

Но это всё было в травоядные времена, когда исполнители реально мало что могли делать. Теперь бы я сидел те последние месяцы с блокнутыми счетами.
в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:56

  sens написав:в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону?

Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:06

  moveton написав:
  sens написав:в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження? Поясніть,не є фаховим спеціалістом в питаннях прав ТЦК,чи це стосується виключно тексту нового закону?

Не понял что такое "двс". Сейчас ТЦК ничего не может. Именно новый законопроект даёт ему право обращаться в суд для блокировки счетов. Об чём цитата, которую я из него привёл, и гласит.

Суд не блокує нічого самостійно. Суд виносить вирок,постанову, ухвалу. Суд не співпрацює з банками і т.і.. Заявник отримує наказ або рішення і з ним прямує до двс - держ.викон.служба. В двс забирають оригінал рішення і приймають заяву для відкриття виконавчого провадження. Далі виконавець робить свою справу в межах повноважень.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:09

  moveton написав:
  nekefer написав:кстати, захотелось спросить, а вы лично пойдете себе военный кабинет создавать? :)

На всякий случай, если кто законопроект не читал: самостоятельное создание того кабинета вменяется в обязанность, т.е. не создание - это тоже повод блокнуть счета. Но пока это болтовня.

приседать тоже обязанность, но я не буду
может счета заблокируют может посадят или застрелят или я первый смогу, но соучаствовать в тирании я не стану ни в какой форме
nekefer
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