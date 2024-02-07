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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2024 13:29
sens написав:
Суд не блокує нічого самостійно. Суд виносить вирок,постанову, ухвалу. Суд не співпрацює з банками і т.і.. Заявник отримує наказ або рішення і з ним прямує до двс - держ.викон.служба. В двс забирають оригінал рішення і приймають заяву для відкриття виконавчого провадження. Далі виконавець робить свою справу в межах повноважень.
Суд, конечно, исполнением не занимается, но всё таки процедура несколько проще: суд выносит решение и сам его отправляет исполнителю. Истец к исполнителю не обращается. Я ж даже описал, как это на практике происходит. Может можно истцу и самому решение к исполнителю отнести и даже нужно для частных исполнителей, но для ДВС всё произойдёт напрямую. Оно бы и для ответчика должно происходить напрямую, но если интересует результат, то надёжнее самому.
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moveton
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:36
nekefer написав:
может счета заблокируют может посадят или застрелят или я первый смогу, но соучаствовать в тирании я не стану ни в какой форме
Допустим, тирании тут нет. "Тирани́я (греч. τυραννίς «произвол») — форма государственной власти (либо форма государства), основанная на единоличном правлении" А тут коллектив народных избранников специально как бы для выражения воли этого самого народа
А вот от количества КЦ, в теории, обязанность исполнять эту волю не зависит.
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moveton
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:44
alex lem написав:
Не хочеться зараз і бігти на сьогоднішню,,щедру,, пропозицію від райфу.
самое смешное, шо в сегодняшних курсовых реалиях и эти их онлайн-курсы действительно "щедрые"
- и рядом не лежат с ноябрьскими типа"36,6"
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:48
flysoulfly написав: alex lem написав:
Не хочеться зараз і бігти на сьогоднішню,,щедру,, пропозицію від райфу.
самое смешное, шо в сегодняшних курсовых реалиях и эти их онлайн-курсы действительно "щедрые"
- и рядом не лежат с ноябрьскими типа"36,6"
Хто не вспів по 36,6 у листопаді за 3 міс в грн цілком міг 1 грн або і більше наварити на грн депо/ОВДП і отримати той же ван долар.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:54
moveton написав:
Суд, конечно, исполнением не занимается, но всё таки процедура несколько проще: суд выносит решение и сам его отправляет исполнителю
для ДВС всё произойдёт напрямую
Помню, в травоядные времена многие(если не большинство)банки отказывались блокировать счета, если исполнитель сам не сообщил банку точно все конкретные реквизиты счетов блокируемого
.
Т.е. многими (но точно не госбанками) типа соблюдалась "банковская тайна" . Исполнитель присылал запрос: типа прошу заблокировать все счета
конкретного лишенца в вашем банке. А банк отвечал, что банковская тайна не позволяет разглашать инфу про счета клиента, и банк заблокирует счета клиента, реквизиты которых уже указаны в судебном решении (или материалах уголовного дела)
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:00
flysoulfly написав:
Помню, в травоядные времена многие(если не большинство)банки отказывались блокировать счета, если исполнитель сам не сообщил банку точно все конкретные реквизиты счетов блокируемого.
Т.е. многими (но точно не госбанками) типа соблюдалась "банковская тайна"
Это уже другое - про общение исполнителя с банком. Но не думаю, что сейчас у исполнителя возникнут проблемы заблокировать в любом банке, сообщив в него только ИНН. Иначе банк сильно рискует в хорошем случае огромным штрафом, а оно ему надо? Банковская тайна только же до судебного решения о её отмене для конкретного лица.
P.S. в кодексе об исполнительном производстве даже такое есть:
Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні - щодо виявлення рахунків, електронних гаманців боржника, не менше одного разу на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника
Видимо, есть механизмы получить все счета. Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов. Но это уже детали и судебное постановление в любом случае не конкретизирует с каких счетов будет взиматься долг.
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 07 лют, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:08
moveton написав: sens написав:
Суд не блокує нічого самостійно. Суд виносить вирок,постанову, ухвалу. Суд не співпрацює з банками і т.і.. Заявник отримує наказ або рішення і з ним прямує до двс - держ.викон.служба. В двс забирають оригінал рішення і приймають заяву для відкриття виконавчого провадження. Далі виконавець робить свою справу в межах повноважень.
Суд, конечно, исполнением не занимается, но всё таки процедура несколько проще: суд выносит решение и сам его отправляет исполнителю. Истец к исполнителю не обращается. Я ж даже описал, как это на практике происходит. Может можно истцу и самому решение к исполнителю отнести и даже нужно для частных исполнителей, но для ДВС всё произойдёт напрямую. Оно бы и для ответчика должно происходить напрямую, но если интересует результат, то надёжнее самому.
з вашої відповіді зрозумів,що ви трохи далекий від ціх питань,вибачте що забрав час на відповідь
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:11
flysoulfly написав: moveton написав:
Суд, конечно, исполнением не занимается, но всё таки процедура несколько проще: суд выносит решение и сам его отправляет исполнителю
для ДВС всё произойдёт напрямую
Помню, в травоядные времена многие(если не большинство)банки отказывались блокировать счета, если исполнитель сам не сообщил банку точно все конкретные реквизиты счетов блокируемого
.
Т.е. многими (но точно не госбанками) типа соблюдалась "банковская тайна" . Исполнитель присылал запрос: типа прошу заблокировать все счета
конкретного лишенца в вашем банке. А банк отвечал, что банковская тайна не позволяет разглашать инфу про счета клиента, и банк заблокирует счета клиента, реквизиты которых уже указаны в судебном решении (или материалах уголовного дела)
Вам більше надам інформації
Якщо звісно треба.
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:33
[quote="5683372:moveton"][quote="5683367:flysoulfly"]Помню, в травоядные времена многие(если не большинство)банки отказывались блокировать счета, если исполнитель сам не сообщил банку точно все конкретные реквизиты счетов блокируемого.
Т.е. многими (но точно не госбанками) типа соблюдалась "банковская тайна"[/quote]
Это уже другое - про общение исполнителя с банком. Но не думаю, что сейчас у исполнителя возникнут проблемы заблокировать в любом банке, сообщив в него только ИНН. Иначе банк сильно рискует в хорошем случае огромным штрафом, а оно ему надо? Банковская тайна только же до судебного решения о её отмене для конкретного лица.
P.S. в кодексе об исполнительном производстве даже такое есть:
[quote]
Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні - щодо виявлення рахунків, електронних гаманців боржника, не менше одного разу на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника
[/quote]
Видимо, есть механизмы получить все счета. Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов. Но это уже детали и судебное постановление в любом случае не конкретизирует с каких счетов будет взиматься долг.[/quote]
Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?
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sens
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:51
sens написав:
Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?
Слыхал. Даже видел, как очень не быстро в отделении такие операции оформляются. Но мы, вроде, про арест счетов самого ответчика, а не тех, на которые у него доверенность есть.
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moveton
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