Додано: Сер 07 лют, 2024 14:33

[quote="5683372:moveton"][quote="5683367:flysoulfly"]Помню, в травоядные времена многие(если не большинство)банки отказывались блокировать счета, если исполнитель сам не сообщил банку точно все конкретные реквизиты счетов блокируемого.

Т.е. многими (но точно не госбанками) типа соблюдалась "банковская тайна"[/quote]

Это уже другое - про общение исполнителя с банком. Но не думаю, что сейчас у исполнителя возникнут проблемы заблокировать в любом банке, сообщив в него только ИНН. Иначе банк сильно рискует в хорошем случае огромным штрафом, а оно ему надо? Банковская тайна только же до судебного решения о её отмене для конкретного лица.



P.S. в кодексе об исполнительном производстве даже такое есть:

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Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні - щодо виявлення рахунків, електронних гаманців боржника, не менше одного разу на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника

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Видимо, есть механизмы получить все счета. Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов. Но это уже детали и судебное постановление в любом случае не конкретизирует с каких счетов будет взиматься долг.[/quote]

Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?