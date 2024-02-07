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sens написав:Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?
Слыхал. Даже видел, как очень не быстро в отделении такие операции оформляются. Но мы, вроде, про арест счетов самого ответчика, а не тех, на которые у него доверенность есть.
Добре ,про суд. Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки. Далі виконавець виписує постанову про відкриття виконавчого провадження,далі постанова про арешт майна боржника для забезпечення реального виконання рішення суду, далі постанова про звернення стягнення на заробітну плату,пенсію, стипендії,інши доходи боржника,постанова про стягнення виконавчого збору ,постанова про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження, постанова про закінчення виконавчого провадження. Ось весь перелік постанов для виконання рішення суду.
sens написав:Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки.
В общем случае да. Ещё и в срок, указанный судом, уложиться. Только я не понял тогда в чём вопрос "в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження". Любой, имеющий основание, может, не? Во всяком случае в законе "Про виконавче провадження" я не вижу вообще никакой конкретизации кто кому передаёт и что вообще ответчик в этом обязан быть задействован.
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
1-1) судові накази; ...
И усё. Т.е. оно происходит как-то "само". Ну правда потом в пассажах типа "Виконавчий документ повертається стягувачу" прослеживается намёк, что ответчик и передаёт.