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sens написав:Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?
Слыхал. Даже видел, как очень не быстро в отделении такие операции оформляются. Но мы, вроде, про арест счетов самого ответчика, а не тех, на которые у него доверенность есть.
Добре ,про суд. Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки. Далі виконавець виписує постанову про відкриття виконавчого провадження,далі постанова про арешт майна боржника для забезпечення реального виконання рішення суду, далі постанова про звернення стягнення на заробітну плату,пенсію, стипендії,інши доходи боржника,постанова про стягнення виконавчого збору ,постанова про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження, постанова про закінчення виконавчого провадження. Ось весь перелік постанов для виконання рішення суду.
sens написав:Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки.
В общем случае да. Ещё и в срок, указанный судом, уложиться. Только я не понял тогда в чём вопрос "в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження". Любой, имеющий основание, может, не? Во всяком случае в законе "Про виконавче провадження" я не вижу вообще никакой конкретизации кто кому передаёт и что вообще истец в этом обязан быть задействован.
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
1-1) судові накази; ...
И усё. Т.е. оно происходит как-то "само". Ну правда потом в пассажах типа "Виконавчий документ повертається стягувачу" прослеживается намёк, что истец и передаёт.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 07 лют, 2024 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Сегодня на всю Верховную Раду нашлось только 12 человек со стержнем и с гражданской позицией. Во время голосования за проект закона о мобилизации, серьезные замечания к которому были у экспертов, у комитетов Верховной Рады, у омбудсмена (который потом поменял свое мнение), зал послушно нажал на кнопки. Но в зале оказались двенадцать смельчаков, рискнувших проголосовать «против». Это: Георгий Мазурашу Александр Кабанов Ирина Фриз Владимир Арьев Алексей Гончаренко Сергей Власенко Константин Бондарев Сергей Евтушок Алексей Кучеренко Юлия Тимошенко Виктория Гриб Гео Лерос Спасибо за смелость
sens написав:Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки.
В общем случае да. Ещё и в срок, указанный судом, уложиться. Только я не понял тогда в чём вопрос "в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження". Любой, имеющий основание, может, не? Во всяком случае в законе "Про виконавче провадження" я не вижу вообще никакой конкретизации кто кому передаёт и что вообще истец в этом обязан быть задействован.
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
1-1) судові накази; ...
И усё. Т.е. оно происходит как-то "само". Ну правда потом в пассажах типа "Виконавчий документ повертається стягувачу" прослеживается намёк, что истец и передаёт.
Будь-*яка дія це додаткова вправа. Навіть штраф від ТЦК можна оскаржити. Навіть онлайн купівля валюти не означає автоматичну наявність на касі
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
Получается так. Только я чуть ошибся: не в реестр отчитываться, а исполнителю.
3. Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.
Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.