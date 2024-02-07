Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
sens написав:Про оформлення на дружину або довірену особу і проведення операцій по рахунку за умови використання довіреності не чули ?
Слыхал. Даже видел, как очень не быстро в отделении такие операции оформляются. Но мы, вроде, про арест счетов самого ответчика, а не тех, на которые у него доверенность есть.
Добре ,про суд. Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки. Далі виконавець виписує постанову про відкриття виконавчого провадження,далі постанова про арешт майна боржника для забезпечення реального виконання рішення суду, далі постанова про звернення стягнення на заробітну плату,пенсію, стипендії,інши доходи боржника,постанова про стягнення виконавчого збору ,постанова про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження, постанова про закінчення виконавчого провадження. Ось весь перелік постанов для виконання рішення суду.
sens написав:Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки.
В общем случае да. Ещё и в срок, указанный судом, уложиться. Только я не понял тогда в чём вопрос "в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження". Любой, имеющий основание, может, не? Во всяком случае в законе "Про виконавче провадження" я не вижу вообще никакой конкретизации кто кому передаёт и что вообще истец в этом обязан быть задействован.
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
1-1) судові накази; ...
И усё. Т.е. оно происходит как-то "само". Ну правда потом в пассажах типа "Виконавчий документ повертається стягувачу" прослеживается намёк, что истец и передаёт.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 07 лют, 2024 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Сегодня на всю Верховную Раду нашлось только 12 человек со стержнем и с гражданской позицией. Во время голосования за проект закона о мобилизации, серьезные замечания к которому были у экспертов, у комитетов Верховной Рады, у омбудсмена (который потом поменял свое мнение), зал послушно нажал на кнопки. Но в зале оказались двенадцать смельчаков, рискнувших проголосовать «против». Это: Георгий Мазурашу Александр Кабанов Ирина Фриз Владимир Арьев Алексей Гончаренко Сергей Власенко Константин Бондарев Сергей Евтушок Алексей Кучеренко Юлия Тимошенко Виктория Гриб Гео Лерос Спасибо за смелость
sens написав:Суд позивачу може за заявою надати копію судового рішення або виконавчий лист. Далі позивач звертається у виконавчу і пише заяву,долучає додатки.
В общем случае да. Ещё и в срок, указанный судом, уложиться. Только я не понял тогда в чём вопрос "в якому документі зазначається що тцк може звернутися в двс і подати заяву ,а двс в свою чергу відкрити виконавче провадження". Любой, имеющий основание, может, не? Во всяком случае в законе "Про виконавче провадження" я не вижу вообще никакой конкретизации кто кому передаёт и что вообще истец в этом обязан быть задействован.
1. Відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню рішення на підставі таких виконавчих документів:
1) виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України;
1-1) судові накази; ...
И усё. Т.е. оно происходит как-то "само". Ну правда потом в пассажах типа "Виконавчий документ повертається стягувачу" прослеживается намёк, что истец и передаёт.
Будь-*яка дія це додаткова вправа. Навіть штраф від ТЦК можна оскаржити. Навіть онлайн купівля валюти не означає автоматичну наявність на касі
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
Получается так. Только я чуть ошибся: не в реестр отчитываться, а исполнителю.
3. Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.
Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
Получается так. Только я чуть ошибся: не в реестр отчитываться, а исполнителю.
3. Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.
Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.
Банки на себе беруть ризик при відкритті рахунків Перевіряють фізособу на ФОП Це з цікавого Хочу зазначити , що людина яка мала хоча б 1 раз борг перед виконавчою службою залишається в реєстрі , навіть коли всі штрафи сплачено . Тому , хто дуже сумлінний , і виконує норму Закону,може через суд відмовитися від коду податкового ( Відмовитись від РНОКПП можна онлайн через державний сайт igov.org.ua. ) , після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому. Дані, пов'язані з номером, зберігаються в архіві 75 років. Змінити імя https://igov.org.ua/subcategory/1/1/situation/16 Кожна людина в Україні може змінити своє прізвище, ім'я або по батькові у таких випадках: за власним бажанням; усиновлення, його скасування або визнання недійсним; реєстрація шлюбу, його розірвання або визнання недійсним; батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучені з актового запису про народження.
змінити ім'я або прізвище, необхідно подати заявку на порталі iGov.org.ua або звернутися ДРАЦС за Вашим місцем проживання.
До заяви додаються:
паспорт громадянина України; свідоцтво про народження; свідоцтво про шлюб (якщо Ви перебуваєте в шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (якщо Ви маєте неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну Вашого імені, імені батька чи матері, якщо вони були раніше змінені; Ваша фотокартка; квитанція про сплату державного мита.
Щоб підтвердити достовірність поданих Вами документів, відділ ДРАЦСу додає до них копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. При необхідності направляє запити в архіви інших відділів ДРАЦС.
Також РАЦС направляє запит до органів внутрішніх справ за Вашим місцем проживання. На основі отриманих даних ДРАЦС протягом трьох місяців готує висновок про дозвіл змінити ім'я або відмову і направляє його Вам. В окремих випадках термін розгляду Вашої заяви може бути подовжений ще на три місяці. На яких підставах Вам можуть відмовити в зміні імені або прізвища:
кримінальне провадження щодо Вас або Ваше перебування під адміністративним наглядом; наявність у Вас судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення Вас у розшук; надання Вами неправдивих відомостей про себе.
Після отримання дозволу Вам (протягом трьох місяців) необхідно звернутися в ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо Ви цього не зробите без поважних причин, дозвіл втратить силу.
При державній реєстрації зміни імені або прізвища Вам видається свідоцтво про зміну імені. З моменту зміни прізвища чи імені Вам необхідно отримати нову довідку про присвоєння ІПН та внести всі необхідні зміни в документи: договори, заповіти, банківські відомості і т.д. Також Вам необхідно протягом місяця після зміни імені або прізвища змінити закордонний паспорт.
При реєстрації нового імені або прізвища до актових записів цивільного стану, складених стосовно Вас і Ваших неповнолітніх дітей, зміни НЕ вносяться, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей. далі отримати новий id-card
moveton написав:Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов
каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?
можна зайти і перевірити в ДІЇ в застосунку не має судових справ по кримінальним провадженням перевірити наявність боргу , наприклад https://dolg.xyz/ukr/holovnyi_derzhavnyi_vykonavets_bilan_yuliia_stanislavivna
moveton написав:"Виконавчий документ повертається стягувачу"
якщо ВИ стягувач - ви передаєте оригінал документа від суда і свою Заяву , коли вам повертають , то це роблять зазвичай через УКРПОШТУ . Є ризик не отримати . Будьте готові - писати заяву в ДВС , потім через 5 днів отримати письмову відповідь , далі з довідкою від ДВС писати заяву в СУД , для видачі дубліката і сплатити судовий збір . Рішення про видачу здійснюється тільки через УХВАЛУ суда , також може бути відмовлено або залишено без розгляду . ЧАСУ витратите на отримання дубліката - трохи більше аніж знімати 100 к уо в укрбанках на сьогодні