Додано: Сер 07 лют, 2024 18:58

moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав: Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов Для человека, уже попавшего в единый реестр должников, банки даже обязаны сами в этот реестр отписываться о новых счетах. Ну может бюрократически нужно вначале получить, потом писать в банк отдельный запрос по списку счетов каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников? каждый банк самостоятельно проверяет каждого своего нового/старого клиента на предмет присутствия того в едином реестре должников?

Получается так. Только я чуть ошибся: не в реестр отчитываться, а исполнителю.

3. Державні органи, органи місцевого самоврядування, нотаріуси, інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, у разі звернення особи за вчиненням певної дії щодо майна, що належить боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця із зазначенням відомостей про майно, щодо якого звернулася така особа.



Банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей у разі відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця фізичній або юридичній особі, внесеній до Єдиного реєстру боржників, у тому числі через відокремлені підрозділи банку, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, зобов’язані у день відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця повідомити про це зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Получается так. Только я чуть ошибся: не в реестр отчитываться, а исполнителю.

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Банки на себе беруть ризик при відкритті рахунківПеревіряють фізособу на ФОПЦе з цікавогоХочу зазначити , що людина яка мала хоча б 1 раз борг перед виконавчою службою залишається в реєстрі , навіть коли всі штрафи сплачено . Тому , хто дуже сумлінний , і виконує норму Закону,може через суд відмовитися від коду податкового ( Відмовитись від РНОКПП можна онлайн через державний сайт igov.org.ua. ) , після смерті платника податків реєстраційний номер втрачає актуальність і не може бути присвоєний комусь іншому. Дані, пов'язані з номером, зберігаються в архіві 75 років. Змінити імяКожна людина в Україні може змінити своє прізвище, ім'я або по батькові у таких випадках:за власним бажанням;усиновлення, його скасування або визнання недійсним;реєстрація шлюбу, його розірвання або визнання недійсним;батько особи (яка досягла 14 років і бажає змінити по батькові) змінив своє ім'я або відомості про нього, як про батька, вилучені з актового запису про народження.змінити ім'я або прізвище, необхідно подати заявку на порталі iGov.org.ua або звернутися ДРАЦС за Вашим місцем проживання.До заяви додаються:паспорт громадянина України;свідоцтво про народження;свідоцтво про шлюб (якщо Ви перебуваєте в шлюбі);свідоцтво про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);свідоцтва про народження дітей (якщо Ви маєте неповнолітніх дітей);свідоцтва про зміну Вашого імені, імені батька чи матері, якщо вони були раніше змінені;Ваша фотокартка;квитанція про сплату державного мита.Щоб підтвердити достовірність поданих Вами документів, відділ ДРАЦСу додає до них копії відповідних актових записів цивільного стану або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. При необхідності направляє запити в архіви інших відділів ДРАЦС.Також РАЦС направляє запит до органів внутрішніх справ за Вашим місцем проживання. На основі отриманих даних ДРАЦС протягом трьох місяців готує висновок про дозвіл змінити ім'я або відмову і направляє його Вам. В окремих випадках термін розгляду Вашої заяви може бути подовжений ще на три місяці.На яких підставах Вам можуть відмовити в зміні імені або прізвища:кримінальне провадження щодо Вас або Ваше перебування під адміністративним наглядом;наявність у Вас судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення Вас у розшук;надання Вами неправдивих відомостей про себе.Після отримання дозволу Вам (протягом трьох місяців) необхідно звернутися в ДРАЦС для складання актового запису про зміну імені або прізвища. Якщо Ви цього не зробите без поважних причин, дозвіл втратить силу.При державній реєстрації зміни імені або прізвища Вам видається свідоцтво про зміну імені. З моменту зміни прізвища чи імені Вам необхідно отримати нову довідку про присвоєння ІПН та внести всі необхідні зміни в документи: договори, заповіти, банківські відомості і т.д. Також Вам необхідно протягом місяця після зміни імені або прізвища змінити закордонний паспорт.При реєстрації нового імені або прізвища до актових записів цивільного стану, складених стосовно Вас і Ваших неповнолітніх дітей, зміни НЕ вносяться, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.далі отримати