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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:38

sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
Dollarman
 
Повідомлень: 52
З нами з: 22.01.23
Подякував: 10 раз.
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  #<1 ... 631632633634
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sens

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