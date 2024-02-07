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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2024 22:38
sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
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Dollarman
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sens