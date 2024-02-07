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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:38

sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 05:02

  Dollarman написав:sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))
asti
 
Повідомлень: 3740
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 05:26

  asti написав:
  Dollarman написав:sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))

Кримінальні
Investor_K
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Повідомлень: 9545
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