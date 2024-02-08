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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2024 22:38
sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
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Dollarman
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Додано: Чет 08 лют, 2024 05:02
Dollarman написав:sens
Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))
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asti
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Додано: Чет 08 лют, 2024 05:26
asti написав: Dollarman написав:sens
Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))
Кримінальні
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Investor_K
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Додано: Чет 08 лют, 2024 07:06
Dollarman написав:sens
Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
Чому ні, поясніть?
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sens
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:52
В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:57
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...
На дороге хреново, если на машине - машину на штраф. А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Чет 08 лют, 2024 11:32
Игорь Алексеевич написав:
А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Это где такое? Обычно плата за неактивность в пределах остатка на счёте. Платные карты - могут уйти в минус в объёме месячной абонки, но на него обычно проценты не начисляются.
А на велосипеде на дороге ещё вполне ничего
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moveton
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:35
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Це вже, якась фантастика
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Zochan
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