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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:38

sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
Dollarman
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 05:02

  Dollarman написав:sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 05:26

  asti написав:
  Dollarman написав:sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу
на які справи?
уточніть будь ласка))

Кримінальні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:06

  Dollarman написав:sens Ні, так по закону на ці справи 2 тижні дається і без можливості оскаржити. Точніше рішення вступає в дію одразу

Чому ні, поясніть?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:57

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют.
Такая диктатура...
На дороге хреново, если на машине - машину на штраф. А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:32

  Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.

Это где такое? Обычно плата за неактивность в пределах остатка на счёте. Платные карты - могут уйти в минус в объёме месячной абонки, но на него обычно проценты не начисляются.

А на велосипеде на дороге ещё вполне ничего :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:35

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.

Це вже, якась фантастика :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:59

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:39

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вул. Щербаківського, 64

одна и та же обменка. может им некому 10куе с трои перевезти на нивки?
vitaliiangel
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  #<1 ... 631632633634
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