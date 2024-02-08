Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют. Такая диктатура...
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:В общем лавочку надо сворачивать. Проводить операции только по доверенным особам не подлежащим призыву. Или вообще забыть о банковской системе Украины на время. Вы даже не будет знать, что вас разыскивают, и поймёте это только, когда вас остановят где-нибудь на улице или на дороге или счета заблокируют. Такая диктатура...
На дороге хреново, если на машине - машину на штраф. А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Это где такое? Обычно плата за неактивность в пределах остатка на счёте. Платные карты - могут уйти в минус в объёме месячной абонки, но на него обычно проценты не начисляются.
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.