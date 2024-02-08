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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:31
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Це вже, якась фантастика
"мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:48
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
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Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:20
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
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Andrey2512
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:29
Andrey2512 написав:
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
Обменять на что?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:35
Hotab написав:
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
То есть законопроект бесполезен если щемить по итогу некого? Ради нескольких тысяч ухылянтов принимают и ими же хотят прикрыть фронт? Мудро
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