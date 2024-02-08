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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:31
Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.
Це вже, якась фантастика
"мы рождены, чтоб сказку сделать былью..."
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:48
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
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Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:20
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
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Andrey2512
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:29
Andrey2512 написав:
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
Обменять на что?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:35
Hotab написав:
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
То есть законопроект бесполезен если щемить по итогу некого? Ради нескольких тысяч ухылянтов принимают и ими же хотят прикрыть фронт? Мудро
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:57
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
То есть законопроект бесполезен если щемить по итогу некого? Ради нескольких тысяч ухылянтов принимают и ими же хотят прикрыть фронт? Мудро
С чего ты взял? Есть куча мужиков с зарплатными картами, автомобилями , недвижимостью (не все три опции одновременно, у каждого что-то одно вполне есть) . Но без кубышки в банке (коль уж тут страдания что повалят банковскую систему) . Их то как раз новый закон коснется.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02
vitaliiangel написав: Andrey2512 написав:
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
Обменять на что?
Как на что? На ценный безналичный, не страдающий от фобий года выпуска, который можно, например, вложить в ОВГЗ в Приват24
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moveton
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Додано: Чет 08 лют, 2024 15:08
moveton написав:
Как на что?
купили 96 по 37,75 до 10000 , закинув на приват-вклад
далі , замовлення у відділеня приват . в межах 100к знімати синіми .
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sens
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Додано: Чет 08 лют, 2024 16:33
Andrey2512 написав:
А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
В обмінки пачками здають долари і по 36... Вони там завжди лапшу вішають про зношеність, випраність, грибки, роки і все під конські комісії... і нарід ведеться, ще й дякує що взяли.
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