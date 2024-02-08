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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 633634635636>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:31

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И получится, что ещё в добавок и должником оказаться перед банком. А там из 10грн, у некоторых банков получается потом тыс. грн.

Це вже, якась фантастика :)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:48

Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:29

  Andrey2512 написав:А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?

Обменять на что?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:35

  Hotab написав:Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.

То есть законопроект бесполезен если щемить по итогу некого? Ради нескольких тысяч ухылянтов принимают и ими же хотят прикрыть фронт? Мудро
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:57

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.

То есть законопроект бесполезен если щемить по итогу некого? Ради нескольких тысяч ухылянтов принимают и ими же хотят прикрыть фронт? Мудро

С чего ты взял? Есть куча мужиков с зарплатными картами, автомобилями , недвижимостью (не все три опции одновременно, у каждого что-то одно вполне есть) . Но без кубышки в банке (коль уж тут страдания что повалят банковскую систему) . Их то как раз новый закон коснется.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:02

  vitaliiangel написав:
  Andrey2512 написав:А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?

Обменять на что?

Как на что? На ценный безналичный, не страдающий от фобий года выпуска, который можно, например, вложить в ОВГЗ в Приват24 :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 15:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  moveton написав:Как на что?

купили 96 по 37,75 до 10000 , закинув на приват-вклад
далі , замовлення у відділеня приват . в межах 100к знімати синіми .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 16:33

  Andrey2512 написав:А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?

В обмінки пачками здають долари і по 36... Вони там завжди лапшу вішають про зношеність, випраність, грибки, роки і все під конські комісії... і нарід ведеться, ще й дякує що взяли.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:12

  vitaliiangel написав:
  Andrey2512 написав:А який смисл продавати долар 96 року дешевше? Його ж можна через Приват-терминал обміняти, чи ні?

Обменять на что?

на такой же 96 :lol:
nekefer
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