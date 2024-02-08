Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 лют, 2024 17:51
sens написав: moveton написав:
Как на что?
купили 96 по 37,75 до 10000 , закинув на приват-вклад
далі , замовлення у відділеня приват . в межах 100к знімати синіми .
У меня один приятель этим занимался. Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %. Стоит оно того или нет каждый решает сам.
vitaliiangel
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:54
Hotab написав:
Но без кубышки в банке (коль уж тут страдания что повалят банковскую систему) . Их то как раз новый закон коснется
так позабирают же всё. Люди с деньгами не идиоты. Иначе бы давно своих денег лишились.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 18:05
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Но без кубышки в банке (коль уж тут страдания что повалят банковскую систему) . Их то как раз новый закон коснется
так позабирают же всё. Люди с деньгами не идиоты. Иначе бы давно своих денег лишились.
Мне лень ходить верх. Ну ты ж понял, что под угрозу попадают лишь единицы (проценты) нашего сосаити
Hotab
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Додано: Чет 08 лют, 2024 18:52
‼НБУ готується обмежити карткові перекази і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали самообслуговування, - повідомила перша заступниця голови НБУ.
Вона визнала актуальність тіньових платежів, оскільки "значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо". Пропонується встановити обмеження суми та частоту пересилання грошей на час воєнного стану.
переводы пойдут через обменки
Скоро обменка станет как церковь во время войны
vitaliiangel
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:55
vitaliiangel написав:
‼НБУ готується обмежити карткові перекази і запровадити граничні ліміти переказу готівки через термінали самообслуговування, - повідомила перша заступниця голови НБУ.
Вона визнала актуальність тіньових платежів, оскільки "значна частина бізнесу продовжує використовувати різні механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо". Пропонується встановити обмеження суми та частоту пересилання грошей на час воєнного стану.
переводы пойдут через обменки
Скоро обменка станет как церковь во время войны
Бартер
sens
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:56
Hotab написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
Но без кубышки в банке (коль уж тут страдания что повалят банковскую систему) . Их то как раз новый закон коснется
так позабирают же всё. Люди с деньгами не идиоты. Иначе бы давно своих денег лишились.
Мне лень ходить верх. Ну ты ж понял, что под угрозу попадают лишь единицы (проценты) нашего сосаити
Готівка,золото,валюта - тільки не гривня на картці. Ще є бажання вкласти як пишка мільйони у ОВДП?)
sens
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:12
Hotab написав:
Дуже перебільшуєте кількість мужчин з кубишками. Таких в житті не більше 20% від загальної кількості. А ще у більшості з них є всякі броні, інвалідності, діти та вік 60+.
Нічого не станеться. Щемити будуть одиниць. Решта всі вимоги виконає. Жити поза законом , ховаючись, майже неможливо.
Угу. Там им деньги явно будут не лишними.
feecold
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Додано: Чет 08 лют, 2024 22:17
vitaliiangel написав: sens написав: moveton написав:
Как на что?
купили 96 по 37,75 до 10000 , закинув на приват-вклад
далі , замовлення у відділеня приват . в межах 100к знімати синіми .
У меня один приятель этим занимался. Чтобы обменять пачку 96й на синие нужно 20 раб дней. Поскольку синих у привата мизерный %. Стоит оно того или нет каждый решает сам.
Та варіантов окрім Привату вистачає аби було бажання і потреба.
ukr0014959
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