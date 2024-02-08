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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 634635636637
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 06:31

  Dollarman написав:sens На справи щодо блокування рахунків ухилянтів передбачалось терміни розгляду до 2 тижнів і вступ у силу одразу після оголошення вироку

Так прописано в якому законі , достатньо посилання на текст. Ви вважаєте що вирок суду не підлягає апеляційний скарзі тому що ОСОБА 1 згідно рішення суду.... . Може ухвала суду?
sens
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